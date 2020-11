Marsz Niepodległości: Podejrzany o podpalenie mieszkania w Warszawie usłyszał zarzut

W piątek w Białymstoku zatrzymano w tej sprawie 36-letniego mężczyznę. Podejrzany jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. W przeszłości był notowany między innymi w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, udziałami w bójkach oraz niszczeniu mienia.

W sobotę 36-latek został przewieziony do Warszawy. Prokurator postawił mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób, w postaci pożaru. Grozi za to kara do ośmiu lat więzienia.

Jak informuje policja, oskarżyciel publiczny zawnioskował do sądu o aresztowanie podejrzanego.