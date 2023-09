Badania: nawet małe dawki aspartamu prowadzą do zaburzeń pamięci

Opisywane badania pokazały także, że deficyty poznawcze są dziedziczone w linii męskiej.

WHO: aspartam może być rakotwórczy

To już kolejne doniesienia, które mówią o negatywnym działaniu popularnego słodzika. Latem Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie stwierdziła, że jest to środek „prawdopodobnie rakotwórczy”. Uznała jednak, że dowody na to „są ograniczone” a przy powszechnie stosowanych dawkach „nie ma niebezpieczeństwa dla zdrowia”. Opinia WHO opiera się na raporcie przygotowanym przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem.

Aspartam jest związkiem chemicznym należącym do grupy estrów peptydowych. Ten słodzik o kodzie E951 dodawany do żywności ma rekompensować braki cukru bądź tłuszczu i jest produktem, po który sięgają przede wszystkim diabetycy. W wyniku metabolizmu aspartamu powstaje metanol, który jest toksyczny dla człowieka. Jednak badania pokazują, że przy niewielkim spożyciu aspartamu, poziom metanolu nie jest groźny dla ludzkiego organizmu.