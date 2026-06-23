Uczestnicy badania otrzymali pytanie „Które z poniższych rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia popiera Pan/Pani najbardziej?” i mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

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Zmiany w służbie zdrowia. Polacy postawili na przejrzystość

21,9 proc. z nich wskazało, że preferowanym przez nich rozwiązaniem w publicznej ochronie zdrowia byłaby „jawność wszystkich kontraktów finansowanych ze środków publicznych”. Z kolei 17,3 proc. wybrało odpowiedź dotyczącą zakazu prywatnej praktyki dla lekarzy pracujących w publicznych szpitalach.

14,8 proc. ankietowanych wskazało na „wyższe wynagrodzenia dla lekarzy w zamian za pracę tylko w publicznym systemie ochrony zdrowia”, a 14,4 proc. wybrało propozycję „elektronicznej kontroli czasu pracy lekarzy”. 14,3 proc. poparło „wprowadzenie limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych”.

5,4 proc. osób nie chciałoby „żadnego z powyższych” rozwiązań, a 12 proc. nie wyraziło zdania na ten temat.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 21-22 czerwca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1023 dorosłych Polaków.