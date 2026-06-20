Pierwsze szeroko opisywane przypadki tajemniczego buczenia pojawiły się w połowie lat 70. XX wieku w Bristolu, w Anglii. Początkowo podejrzewano, że tajemniczy, niski dźwięk jest wytwarzany przez przemysłowe wentylatory działające w jednym z magazynów. Buczenie nie zniknęło jednak po zamknięciu budynku.

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Szum z Taos i hipotezy dotyczące pochodzenia dźwięku

W latach 90. podobne zgłoszenia zaczęły napływać z Taos w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Mieszkańcy opisywali głębokie dudnienie przypominające odgłos pracującego silnika. Sprawę badały władze stanowe i federalne, ale nie udało się znaleźć źródła. Podobne relacje pojawiły się później w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki i Europie.

Tajemnicze dźwięki próbowano tłumaczyć na różne sposoby. Przypisywano je infradźwiękom powstającym w oceanach, działaniu wojskowych sonarów lub nadajników CIA. W internecie pojawiały się również teorie związane z technologią pozaziemską.

Badacze sprawdzili słuch osób, które słyszały tajemnicze buczenie

Sprawie postanowili przyjrzeć się naukowcy. Wyniki ich badania zostały opublikowane w czasopiśmie „PLOS One”, a opisał je portal „The Debrief”. Profesor Markus Drexl z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii zbadał 28 osób z Niemiec, które słyszały niewyjaśniony dźwięk o niskiej częstotliwości. Większość uczestników określała jego częstotliwość na około 50 Hz. Przypominał on głębokie, mechaniczne dudnienie.

Naukowcy sprawdzili, czy te osoby mają wyjątkowo dobry słuch w zakresie niskich tonów. Przeanalizowali również, czy niektórzy z nich odbierają dźwięki wytwarzane przez własne ucho wewnętrzne. Badanie nie potwierdziło jednak żadnej z tych teorii. Choć kilku uczestników miało nieco lepszy, niż przeciętny, słuch w zakresie niskich częstotliwości, u większości osób nie zaobserwowano takiej cechy.

Czy tajemnicze dźwięki to nietypowa postać szumów usznych

Wśród badanych były osoby, które zgłaszały, że słyszą dziwne dźwięki, choć żadne zewnętrzne urządzenie pomiarowe nie było w stanie ich wykryć. Zdaniem badaczy mogą one doświadczać szumów usznych o niskiej częstotliwości. W odróżnieniu od typowego pisku lub dzwonienia, ten dźwięk przypomina zewnętrzne dudnienie. Z tego powodu ludzie mogą przez wiele lat szukać jego źródła w otoczeniu.

Naukowcy nie wykluczają, że w niektórych przypadkach dziwne dźwięki rzeczywiście mogą być wywoływane przez obiekty przemysłowe, ruch pojazdów lub naturalne infradźwięki. W przypadku większości uczestników badania nie udało się jednak znaleźć zewnętrznego źródła. Wyniki wskazują, że wiele zgłoszeń może mieć związek z działaniem układu słuchowego, jednak naukowcy wciąż nie wiedzą, w jaki sposób przetwarza on dźwięki o niskiej częstotliwości.