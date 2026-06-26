To nie woda nawadnia najlepiej. Badania nie pozostawiają wątpliwoci
CNN podaje, że z badań przeprowadzonych na szkockim Uniwersytecie St. Andrews wynika, iż woda nie jest najlepiej nawadniającym napojem na świecie. Ustalenia naukowców potwierdzają dietetycy.
Woda skutecznie nawadnia organizm i ma niezaprzeczalną przewagę nad wieloma innymi napojami, ponieważ nie zawiera cukru ani kalorii. Zdaniem naukowców spożywanie niektórych płynów pozwala jednak utrzymać nawodnienie przez nieco dłuższy czas.
Czytaj więcej
Międzynarodowa grupa ekspertów związanych z American Society of Clinical Psychopharmacology (ASCP) po raz pierwszy opublikowała rekomendacje dotycz...
Naukowcy z Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji porównali reakcje organizmu na różne napoje. Odkryli, że te zawierające niewielką ilość cukru, tłuszczu lub białka sprawdzają się jeszcze lepiej niż woda.
Jak wyjaśnia autor badania, prof. Ronald Maughan ze Szkoły Medycznej St. Andrews, jednym z czynników jest ilość wypijanego jednorazowo napoju. Im jest go więcej, tym szybciej napój opuści żołądek i trafi do krwiobiegu, gdzie może rozrzedzić płyny ustrojowe i nawodnić organizm. Korzystniej jest więc pić wodę regularnie, ale powoli.
Drugi czynnik wpływający na skuteczne nawodnienie jest związany ze składem napoju. Dzięki zawartym w nim składnikom odżywczym proces nawadniania rozkłada się w dłuższym czasie.
Czytaj więcej
150 minut tygodniowo, poziom aktywności fizycznej zalecany dotychczas, to zdecydowanie za mało, jeśli chcemy dłużej zachować zdrowie serca - wynika...
Naukowcy odkryli, że mleko nawadnia lepiej niż woda, ponieważ zawiera cukier (laktozę), białko i nieco tłuszczu. Wszystkie te składniki pomagają spowolnić opróżnianie żołądka z płynu. Mleko ma w składzie również sód, który działa jak gąbka – zatrzymuje wodę w organizmie i sprawia, że produkujemy mniej moczu.
Podobne działanie mają płyny nawadniające zawierające elektrolity. Zawierają one niewielką ilość cukru, a także sód i potas, co również sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie.
Na podium najlepiej nawadniających napojów znalazły się
Badanie opublikowano w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition”.
Czytaj więcej
Analiza danych dotyczących 500 tysięcy osób dowiodła, że odpowiednia ilość snu spowalnia proces starzenia, a szkodliwy jest zarówno zbyt krótki, ja...
Do wyników badania odnieśli się także dietetycy.
– To badanie mówi nam w dużej mierze to, co już wiedzieliśmy: elektrolity – takie jak sód i potas – przyczyniają się do lepszego nawodnienia, podczas gdy kalorie w napojach skutkują wolniejszym opróżnianiem żołądka, a co za tym idzie, wolniejszym wydalaniem moczu – powiedziała Melissa Majumdar, dyplomowana dietetyczka i rzeczniczka Akademii Żywienia i Dietetyki, cytowana przez CNN.
Eksperci zalecają jednak, by po napoje zawierające cukier sięgać ostrożnie, nie tylko ze względu na ryzyko cukrzycy i otyłości. Podkreślają, że napoje o wyższym stężeniu cukru, takie jak soki owocowe, niekoniecznie nawadniają tak dobrze, jak ich uboższe w cukier odpowiedniki. Mogą one pozostać dłużej w żołądku i opuszczać go wolniej w porównaniu z czystą wodą, ale gdy tylko trafią do jelita cienkiego, wysokie stężenie cukrów ulega rozrzedzeniu. Proces ten w rzeczywistości „odciąga” wodę z organizmu do jelita cienkiego, aby rozcieńczyć zawarte w napojach cukry.
.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas