Coraz bliżej centralnej e-rejestracji. Ma skrócić kolejki do lekarza

– Co więcej, pacjent będzie mógł w łatwy sposób ją odwołać. Sam też otrzyma powiadomienie, gdy termin ulegnie zmianie. Może przyczynić się to do ograniczenia lub wyeliminowania niestawiennictwa na umówioną wizytę, co obecnie zdarza się nagminnie – dodaje mecenas.

W samym 2023 r. przepadło w ten sposób prawie 1,3 miliona wizyt. Skorzystanie ze zwolnionego terminu przez oczekujących w kolejce pacjentów docelowo skróci kolejki do specjalistów.

Najpierw projekt ustawy musi jednak trafić do konsultacji publicznych. A już pojawiają się oczekiwania ekspertów co do kształtu przepisów.

Zapisy do lekarza tak jak w prywatnych przychodniach

– Mam nadzieję, że zbliżamy się do modelu, który jest stosowany w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, gdzie można korzystać z aplikacji, która w uporządkowany i czytelny sposób informuje, w których placówkach są wolne terminy. W prywatnych placówkach można nawet ustawić alerty informujące o zwolnieniu terminu do określonego specjalisty. Liczę, że takie rozwiązanie pojawi się w centralnej e-rejestracji, ponieważ ułatwi to szybką reakcję, a tym samym w czasie rejestracji umożliwili wykorzystanie zwolnionego terminu – mówi adwokat Tomasz Chudzinski. W jego ocenie ogólnokrajowa e-rejestracja pozwoli także uniknąć sytuacji, gdy w niektórych placówkach są wolne terminy, a pacjent o nich nie wie, długo czekając na wizytę w innej jednostce.

Tym samym kolejki do specjalistów zostałyby skrócone. Potwierdza to przykład urzędów. Po wdrożeniu cyfryzacji skróciły się kolejki do załatwienia sprawy.