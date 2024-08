Mpox, choroba znana jako małpia ospa, jest przenoszona poprzez bliski kontakt, taki jak seks, przez skórę oraz drogą kropelkową – przez oddech lub rozmowę z bliskiej odległości z zakażoną osobą. Chorobą zarazić się można także od zwierzęcia – głównie wiewiórek, królików, myszy, szczurów – poprzez kontakt z ich krwią i płynami ustrojowymi.

Istnieją dwa warianty wirusa małpiej ospy – klad I i klad II. Chociaż klad II spowodował już stan zagrożenia zdrowia publicznego w 2022 r., był on stosunkowo łagodny. Klad I wiąże się z większym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby i wyższą śmiertelnością.

Główne objawy małpiej ospy są podobne do grypy – wysoka gorączka, bóle głowy, pleców, osłabienie. Po kilku dniach pojawiają się zmiany skórne, zwykle na twarzy, potem rozprzestrzeniają się na inne części ciała. W czasie wystąpienia wysypki osoba chora zakaża.

Klad I, który pojawił się w Demokratycznej Republice Konga we wrześniu ubiegłego roku, jest uważany za dotychczas „najbardziej niebezpieczny”. Ma wyższy współczynnik śmiertelności niż klad II — wynosi on od 5 do 10 procent w porównaniu do 0,2 procent — i w tym roku spowodował już 511 zgonów i prawie 15 tys. przypadków zachorowań w Afryce.