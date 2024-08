Nowa ustawa o zawodzie psychologa ma umożliwić przedstawicielom tego zawodu tworzenie samorządu i wprowadzanie kar, a przez to wyeliminować z niego tych, którzy nie powinni pracować z pacjentami. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek ma jednak wątpliwości, co do konkretnych jej zapisów. Swoją opinię przekazał ministrowi rodziny Agnieszce Dziemianowicz-Bąk i chce, żeby została ona uwzględniona w toku prac legislacyjnych.

Swoboda badań naukowych zagrożona? RPO ma wątpliwości

RPO zwraca uwagę, że w myśl nowych przepisów możliwe byłoby pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej psychologa, który prowadził badania naukowe i prace rozwojowe oraz angażował się w działalność dydaktyczną, ale robił to niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej. Konstytucja zaś gwarantuje – jak przypomina RPO – prawo do głoszenia takich tez i stawania w kontrze do przekonań większości naukowców.

RPO nie podoba się również zapis, zgodnie z którym na skorzystanie ze świadczeń psychologicznych przez małoletniego lub ubezwłasnowolnionego musi zgodzić się jego opiekun. Zdaniem rzecznika nie uwzględniono stopnia dojrzałości takich osób i ich możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii. RPO wskazuje, że ustawa zasadnicza gwarantuje również prawo do dysponowania swoją osobą, bez względu na wiek czy fakt, że zostało się ubezwłasnowolnionym.

Psycholog odmówi pomocy, pacjent zagrożony

W projekcie ustawy przewidziano też sytuację, w której psycholog może odmówić udzielenia świadczenia. Rzecznik zauważa jednak, że nawet jeśli fachowiec wskaże innego specjalistę w swojej dziedzinie, może to oznaczać niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia potrzebującego, który już raz zdecydował się poprosić o pomoc.