Minister zdrowia przypomniała, że aborcja jest w Polsce legalna w przypadku zagrożenia zdrowia i życia matki bądź ciąży wynikającej z przestępstwa.

Reklama

- Minister zdrowia i na pewno lekarze, szpitale, wszystkie oddziały ginekologiczno-położnicze muszą zapewnić bezpieczeństwo kobietom, które zgłaszają się do szpitala, bo ich zdrowiu lub życiu zagraża ciąża — powiedziała Leszczyna.

„Z przykrością” stwierdziła, że wyniki prac zespołu powołanego przez ministra zdrowia w rządzie PiS Adama Niedzielskiego pokazały, że tak nie jest, przez co dochodzi do tragedii. Dlatego pod koniec lutego resort zdrowia wyda nowe wytyczne ws. terminacji ciąży, zgodne z zaleceniami WHO.

Czytaj więcej Zdrowie Minister Leszczyna podała datę startu programu in vitro Od lutego specjalny zespół w Ministerstwie Zdrowia będzie przygotowywać kryteria dostępności do programu in vitro dla pacjentów oraz dla podmiotów leczniczych, które będą chciały wziąć udział w tym programie - poinformowała w środę minister zdrowia Izabela Leszczyna. Sam program ma ruszyć w czerwcu br.

O dostępność legalnej aborcji zadba kierownik lecznicy

- Musimy przypomnieć lekarzom, że powoływanie się na tzw. klauzulę sumienia może być stosowane, ale nigdy wtedy, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie pacjentki. Zmienimy przepisy w ogólnych warunkach umów NFZ. Będzie z nich jasno i precyzyjnie wynikać, że placówka medyczna, która ma kontrakt, musi zapewnić terminację ciąży zgodną z polskim prawem — podkreśliła.