Kolejny ruch samorządu lekarskiego ws. Uniwersytetu Kaliskiego

Powołany przez Naczelną Radę Lekarską zespół zarzuca prof. Andrzejowi Wojtyle naruszenie przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Reklama

Reklama

W uzasadnieniu przytoczono m.in. sprawę otwarcia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Kaliskim, która w ocenie samorządu lekarskiego nie posiada odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego, a sam program studiów nie został dopasowany do standardów kształcenia. "Takie działania dopuszczają możliwość popełnienia przestępstwa na niekorzyść osób przystępujących do rekrutacji, jak i osób, które podjęły studia na tym kierunku, szczególnie, że Polska Komisja Akredytacja wydała negatywną opinię dotyczącą warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Kaliskim" - czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jak dodano, działania prof. Wojtyły, mające według samorządu lekarskiego charakter polityczny, zostały również wymienione w zawiadomieniu do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Donos do prokuratury na Uniwersytet Kaliski

Wcześniej Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski. - Dopuszcza się możliwość popełnienia przestępstwa na niekorzyść osób przystępujących do rekrutacji, jak i osób, które podjęły studia na ww. kierunku, albowiem - zgodnie z wiedzą Lekarskiego Samorządu Zawodowego - uczelnia taka nie spełnia standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza, a tym samym będzie to rodzić przeszkodę do uzyskania prawa wykonania zawodu – wskazała NIL w piśmie do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Uniwersytet Kaliski wydał oświadczenie ws. zarzutów NIL. "Kierunek lekarski na Uniwersytecie Kaliskim został uruchomiony w oparciu o zgodę Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 roku. Na wcześniejszym etapie procedowania wniosku Polska Komisja Akredytacyjna wystosowała do Uczelni pismo z uwagami na temat zamiaru utworzenia kierunku lekarskiego, a następnie przyjęła nasze obszerne wyjaśnienia dotyczące poruszanych wątpliwości. Kształcenie lekarzy w Uniwersytecie Kaliskim odbywa się zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem najwyższych standardów" – napisano w oświadczeniu podpisanym przez rektora Uniwersytetu Kaliskiego prof. Andrzeja Wojtyłę.