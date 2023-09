„Wygląd to nie wszystko. Uwierz mi, jestem modelką” – to tytuł wystąpienia Cameron Russell na TEDx, które do tej pory jest jednym z najczęściej oglądanym w historii. Zostało odtworzone ponad 29 milionów razy! Topmodelka opowiada w nim o ciemnych stronach przemysłu modowego i jak wpływają one na młode pokolenia, piętnując jednocześnie rasizm i kult pięknych ciał wpędzających młodych ludzi w kompleksy.