Zmarłemu przeszczepiono świńską nerkę. Po miesiącu organ nadal działa

Naukowcy prowadzą badania nad przeszczepianiem ludziom świńskich organów ze względu na zbyt małą liczbę ludzkich organów do przeszczepów.



Mężczyźnie, który doznał śmierci mózgowej, przeszczepiono świńską nerkę - w miejsce jednej z jego nerek, która została usunięta - 14 lipca. Organ pochodził od świni zmodyfikowanej genetycznie. Po przeszczepie nerka zaczęła normalnie działać.

W ubiegłym roku, po otrzymaniu specjalnej zgody, chirurdzy z Uniwersytetu Maryland przeszczepili serce od zmodyfikowanej genetycznie świni umierającemu mężczyźnie

Na użycie ciała mężczyzny do eksperymentów medycznych zgodziła się rodzina 57-letniego Maurice'a "Mo" Millera, który zmarł nagle w wieku 57 lat z powodu niezdiagnozowanego wcześniej nowotworu mózgu. Rodzina nie zgodziła się natomiast na pobranie organów od zmarłego.



- Lubił pomagać innym i sądzę, że jest to to, czego mój brat by chciał. Więc zaoferowałam im mojego brata - mówi Mary Miller-Duffy, siostra zmarłego, w rozmowie z AP.