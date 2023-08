Apteki coraz trudniej dostępne - za zmianach prawa straci najbardziej wieś

Co zawiera ta regulacja? Zakłada ona, że aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci, a jeden podmiot może mieć w swoim ręku najwyżej cztery apteki. Przepisy zaostrzają kary finansowe za złamanie tych zasad – teraz będzie to od 50 tys. do nawet 5 mln. zł. Nowela daje także wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ogólnodostępnej apteki podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi. W pierwszej kolejności zostaną cofnięte te zezwolenia, które zostały wydane najpóźniej – chyba, że inspektor uzna, że szczególny interes pacjentów przemawia za cofnięciem innych zezwoleń.

Jaki będzie skutek tej regulacji? To przede wszystkim zakaz otwierania aptek zrzeszonych w systemach franczyzy, zakaz zbywania aptek – w tym również dziedziczenia i zmiany wspólników. Jeśli farmaceuta będzie chciał przejść na emeryturę, to nie będzie mógł sprzedać apteki. Może to także doprowadzić do zamknięcia wielu dziś działających aptek – przedsiębiorcy szacują, że może to być nawet tysiąc placówek.

Kontrowersyjna regulacja - prawnicy mówią o wywłaszczeniu

Zdania na temat usztywnienia działalności aptek są podzielone. Środowisko aptekarskie, od dawna postulujące ograniczenie sieci aptek, nie kryło entuzjazmu. „Poprawka uszczelniająca ADA już po pierwszym czytaniu. Mocne stop dla patologii. Dzięki za pomoc i dotrzymanie danego aptekarzom słowa” – skomentował na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jednak takie stawianie sprawy wydaje się zbyt dużym uproszczeniem, bo np. Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET krytykuje sposób, w jaki zostały przyjęte zmiany w Prawie farmaceutycznych i nazywa je wprost "wywłaszczeniem". "Przypominamy, że już od dawna była mowa o przygotowywaniu przepisów o ADA 2.0. Dlaczego nie można było ich poddać dyskusji wcześniej, a nie wrzucać na ostatnią chwilę, w niewłaściwej komisji, w atmosferze pośpiechu ostatniego posiedzenia?" - pisze na Twitterze PharmaNET.

Wątpliwości mają prawnicy: - W mojej ocenie ta ustawa jest kompromitująca, począwszy od sposobu procedowania po samo jej brzmienie. Przede wszystkim do ustawy o zupełnie innym przedmiocie (ubezpieczenia eksportowe) została „wrzucona” materia nie mająca z nią żadnego związku. Fakt, że przywykliśmy do takiej niechlujnej legislacji, nie powinien zmieniać skrajnie negatywnej oceny tego typu praktyk – tłumaczy dr Michał Bieniak z Zespołu ds. prac parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej. - Przede wszystkim jednak ustawa ta realizuje wywłaszczanie wspólników spółek kapitałowych posiadających zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Wprowadza bowiem bardzo ograniczony krąg potencjalnych nabywców udziałów (akcji) takich spółek, czyli ogranicza prawo do rozporządzania udziałami w spółkach. Takie wywłaszczenie następuje bez jakiegokolwiek odszkodowania, w czym należy upatrywać naruszenia Konstytucji (art. 21 ust. 2) i podstawowych zasad porządku prawnego w realiach gospodarki opartej na poszanowaniu prawa własności. W końcu należy zwrócić uwagę na to, że z całej regulacji przebija wola faworyzowania hurtowni farmaceutycznych. Taką tezę potwierdza korzystna dla hurtowni zmiana art. 76b ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Nade wszystko, podobnie jak całość zmian wprowadzonych niegdyś pod przewrotnym hasłem „Apteka dla Aptekarza” tylko zaostrzy przewagę nad aptekami ze strony hurtowni farmaceutycznych, które w Polsce działają w warunkach oligopolu – podkreśla.

Eksperci zwracają też uwagę, że hurtownie leków będą teraz mogły narzucać swoją politykę cenową i dystrybucyjną dla pojedynczych aptek nieposiadających możliwości negocjacji – co skutkować może podwyższeniem cen leków. Może też stanowić ogromną barierę przed wejściem na rynek farmaceutyczny nowych podmiotów.