Dodatek osłonowy za prąd i gaz wchodzi w życie. Kto, ile, do kiedy wniosek

Dodatki osłonowe wchodzą w życie. Ustawa w tej sprawie została opublikowana. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach do 31 marca i do 2 grudnia.