Zarząd informuje, że tegoroczna liczba żurawi, które padły ofiarą ptasiej grypy w Izraelu jest wyjątkowo wysoka.



Ptasia grypa pojawia się w Izraelu co roku, ale ognisko, które pojawiło się w tym roku jest znacznie większe niż w poprzednich latach - twierdzi Uri Naveh, naukowiec pracujących w izraelskim Zarządzie Ochrony Przyrody i Parków Narodowych.

Co roku do Izraela od października przylatuje ok. 100 tysięcy dzikich żurawi, z których większość zatrzymuje się w Dolinie Hula, która znajduje się na szlaku migracji tych ptaków do Afryki.



Obecnie w rejonie Doliny Hula przebywa ok. 40 tysięcy dzikich żurawi.

Ptasia grypa, na którą cierpią żurawie, to szczep H5N1, który został wykryty wcześniej w niektórych stadach kur w północnym Izraelu.



Ministerstwo Rolnictwa Izraela zakazało sprzedaży jajek z ferm, na których wykryto obecność ptasiej grypy.

Wirus H5N1 rzadko przenosi się z ptaków na ludzi. Od 2003 roku wirus ten zabił ok. 450 osób - głównie w Indonezji, Egipcie i Wietnamie.