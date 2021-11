Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych.

Ta lista to duży sukces. Po pierwsze dlatego, że nowoczesne leczenie objęło znacząco większą liczbę osób. Po drugie, ponieważ powstała możliwość wprowadzenia najnowocześniejszego leczenia od samego początku. Zastosowaliśmy nowy kierunek polegający na leczeniu ograniczonym w czasie do jednego roku, dzięki czemu mamy kilka lat bez wznowienia choroby.

Nowe leki onkologiczne rejestrują się szybciej, niż my je refundujemy.

Nowe terapie, często droższe od już stosowanych, pojawiają się w ekspresowym tempie. W wielu wypadkach nie ma jednak pełnej wiedzy o efektywności i bezpieczeństwie długoterminowym. Chcielibyśmy leczyć polskich pacjentów najnowocześniejszymi terapiami, ale musimy być pewni, że pomagają, a nie szkodzą lub czasami nie działają. Z przerażeniem też patrzymy na ich rosnące ceny.

Na co teraz mogą liczyć pacjenci onkologiczni?

Największe zmiany będą w leczeniu raka nerki. Pierwsza wprowadza rozszerzenie grupy pacjentów, którzy będą mogli korzystać z nowych terapii, druga odnosi się do schematów leczenia. Te leki, które są aktualnie podawane w drugiej linii leczenia, przejdą do pierwszej, a te, które były w pierwszej, będą stanowiły możliwość kontynuacji w drugiej linii leczenia. Uzgodnienia powinny zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. W raku piersi negocjujemy możliwość nowych refundacji. Część z tych wskazań to nowe grupy docelowe. W zeszłym roku prawie w całości zabezpieczyliśmy nowoczesne leczenie dla chorych z rakiem płuca. Pozostałe są to drobne populacje, u których musimy wyrównać leczenie do poziomu np. raka drobnokomórkowego, którego leczenie zostało zabezpieczone.

Od maja wprowadziliśmy w raku jajnika nowy lek do pierwszej linii leczenia. W tym schemacie pacjentki reagują lepiej i po zakończeniu leczenia mija dłuższy czas bez nawrotów.

Pacjentki czekają też na lek idealny dla osób bez mutacji.

Jak wygląda proces refundacji leków?

Wniosek o refundację nowego leku lub nowego wskazania dla leku trafia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która analizuje go pod kątem jakości, bezpieczeństwa, skuteczności. Prezes Agencji wydaje pozytywną lub negatywną rekomendację. Każdy wniosek trafia do Komisji Ekonomicznej, do negocjacji cenowych.

Tam gdzie Komisja wypowie się w sprawie nowych leków pozytywnie, z reguły nie ma wątpliwości, jakie wydać rozstrzygnięcie. W przypadku opinii negatywnej sprawa trafia do ministra, który może podjąć decyzję negatywną lub pozytywną.