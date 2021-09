W Polsce obiema dawkami zaszczepiono dotąd 17 374 526 osób - wynika z danych, publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Największy procent zaszczepionych jest w gminie Podkowa Leśna w województwie mazowieckim (68,8 proc.), a spośród dużych miast w Warszawie (67 proc.). Najmniejszy procent - w gminach Czarny Dunajec (20,9 proc.) i Biały Dunajec (22,4 proc.) w Małopolsce.

- Ja też mam na Dolnym Śląsku dwie takie gminy, gdzie też bardzo słabo to przebiega - mówił w piątek w TVN24 prof. Krzysztof Simon. W województwie dolnośląskim najniższy odsetek zaszczepionych jest w Pieńsku (36,5 proc.). - Myślę, że na takich terenach będzie trzeba wprowadzić jakieś lokalne ograniczeni - ocenił wrocławski zakaźnik, pytany o rozwój czwartej fali pandemii Covid-19.

- Nie ma siły, nie ma cudów. Trzeba coś z tym zrobić. Albo ludzie będą umierali i ciężko chorowali, albo budujemy dodatkowe szpitale w okolicy, przysyłamy dodatkową pomoc duchowną, bo przecież część umrze, i wzmacniamy zakłady pogrzebowe. Nie ma cudów. Tam będzie się działo źle - ostrzegał dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych. Podkreślił, że od sześciu lat domaga się „dobudowania obiektu zakaźnego, abyśmy byli przygotowani na kolejne uderzenia zmniejszającej się epidemii”.

Zdaniem prof. Simona kolejne fale pandemii Covid-19 nie będą już tak groźne, jak trzecia, ale nie wiadomo, czy za kilka lat „nie będzie kolejnej epidemii, ktoś czegoś nie wymyśli, albo nie wypuści w ramach wojny biologicznej”.

- Przecież już wszyscy wiedzą jak to funkcjonuje: jest wirus, można szybko szczepionkę mRNA wyprodukować, zaszczepić swoją populację najbardziej wrażliwą, no i wysłać do sąsiada (...) i zakazić. I wygraliśmy wojnę. Wcale nie trzeba kogoś bombardować. Jest to realne - stwierdził prof. Krzysztof Simon.