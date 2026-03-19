Obradujący we czwartek nadzwyczajny zjazd odbył się po tym, jak minister finansów zakwestionował wybór przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, którego dokonano 11 stycznia podczas rutynowego zjazdu. Według MF doszło wówczas do nieprawidłowości proceduralnej. Elektroniczne głosowanie delegatów miało być tajne, ale w wyniku błędu technicznego zostało oznaczone jako jawne.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Zawody prawnicze Precedens w zawodach zaufania publicznego. Wybory do powtórki Ministerstwo Finansów zawiesiło uchwałę Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych o wyborze nowego lidera samorządu. Na 19 marca zwołano nadzwyczajny z...

Rywal wycofał się z wyborów

Czwartkowy nadzwyczajny zjazd odbył się w formule zdalnej – delegaci połączyli się za pomocą komputerów. W powtórzonym głosowaniu na przewodniczącego ponownie został wybrany Mirosław Michna, uzyskując 147 głosów delegatów przy 19 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

Michna nie miał kontrkandydatów. Jego rywal ze styczniowych wyborów Jarosław Wiśniewski już po zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu ogłosił, że nie będzie ponownie kandydował. „Moja decyzja jest związana z potrzebą zachowania transparentności i zapewnienia przebiegu wyborów w sposób zorientowany na dobro naszego samorządu zawodowego” – oświadczył Wiśniewski w mediach społecznościowych.

Mirosław Michna jest z wykształcenia prawnikiem. Od 2010 r. był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest znawcą problemów fiskalnych branży motoryzacyjnej i podatków międzynarodowych. Kieruje krakowskim biurem międzynarodowej firmy doradczej KPMG. W latach 1993-1996 był inspektorem w krakowskim Urzędzie Kontroli Skarbowej.