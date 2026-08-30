Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu, w odległości ok. 2 km od wybrzeża. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy, a z Kirenii wypłynęły inne łodzie, by wesprzeć akcję ratunkową.

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Burmistrz Kirenii Murat Senkul potwierdził, że na pokładzie statku znajdowało się łącznie 270 pasażerów i członków załogi. – Sytuacja jest bardzo poważna – powiedział.

U wybrzeży Cypru wywrócił się prom. Służby ruszyły na ratunek

W rozmowie ze stacją CNN Turk Senkul mówił, że służbom ratunkowym „udało się dotrzeć” do 159 z 258 pasażerów. Nieco później stacja podała, powołując się na szefa władz Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP), Ünala Üstela, że zginęło sześć osób. Liczba rannych nie jest znana.

Minister robót publicznych i transportu TRCP Erhan Arikli, cytowany przez turecką telewizją NTV, informował, że uratowani pasażerowie zostali przeniesieni na inne jednostki pływające, znajdujące się w pobliżu. Zapowiadał, że pasażerowie w stanie krytycznym zostaną natychmiast przewiezieni do szpitali.

Według Ariklego w czasie, gdy doszło do wywrócenia się promu, na morzu panowały trudne warunki. Dodał, że dokładna przyczyna wypadku zostanie ustalona w toku dochodzenia.

Cypr jest podzielony na należącą do UE Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego (TRCP), uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Ankarę.

Część rozbitków przetransportowano na brzeg za pomocą śmigłowca Foto: REUTERS/Stringer