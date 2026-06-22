Na profilu TATRY na Facebooku opublikowano nagranie, na którym widać grupę turystów, którzy mieli ogromny problem z zejściem ze szlaku wspinaczkowego z powodu spływającej po opadach wody. Z zamieszczonych informacji wynika, że sytuacja miała miejsce w Tatrach Wysokich na Słowacji.

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Pogoda zaskoczyła turystów w Tatrach. Przeżyli chwile grozy

Gwałtowne nawałnice, które przeszły w niedzielę nad Polską były poprzedzone licznymi alertami pogodowymi. Obejmowały one również rejony górskie. Mimo to, jak informuje profil TATRY, na jednym ze szlaków turystycznych doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Grupa osób, która wybrała się na wspinaczkę najwyraźniej nie wzięła pod uwagę prognoz. Turyści mieli duży problem z zejściem ze stromego zbocza.

„To właśnie dlatego nie wolno lekceważyć pogody w górach. Szlak turystyczny w ciągu chwili zamienił się w niebezpieczny potok, a każdy krok mógł skończyć się bardzo źle. Mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie zeszli na dół i nikomu nic się nie stało" – czytamy na profilu TATRY pod nagraniem opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Ludzie nie mają wyobraźni”. Komentarze w sieci po sytuacji, do jakiej doszło w Tatrach

Nagranie wywołało falę komentarzy internautów. Wywołało już ponad 2,4 tys. reakcji. Większość osób krytykuje niefrasobliwe podejście turystów.

„Fajnie, że publikujecie ten film. Ludzie nie mają wyobraźni, nie widzą, jak to wygląda na szlaku!", „Mnie uczono, że śliska skała to jedno z większych zagrożeń. Trochę niepoprawny chwyt, jakiś niepewny krok, najmniejszy błąd i lecisz w dół. W związku z tym nie pchałbym się tam. Góra postoi i poczeka na Ciebie. Nie dziś,to jutro na nią wejdziesz", „Przecież od dwóch dni były alerty" – piszą internauci pod nagraniem.

W komentarzach podkreślano również, że wychodząc w góry zawsze należy sprawdzać prognozy, bo pogoda może zmienić się nagle, a lekceważąc ostrzeżenia turyści ryzykują nie tylko własnym życiem, ale narażają na niebezpieczeństwo także ratowników górskich.