IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem, które będą obowiązywały w województwie pomorskim, części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego – tam w sobotę temperatury będą dochodziły do 32°C oraz lubelskiego i podkarpackiego, gdzie przez weekend termometry w dzień wskażą 32°C, a w nocy od 15°C do 17°C.

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Temperatura maksymalna wzrośnie do 33°C

Wcześniej Instytut informował również o ostrzeżeniach II stopnia przed upałem, które obowiązują w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim. Przed południem IMGW poinformowało, że te ostrzeżenia będą ważne również dla województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

„Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.” – ostrzegł Instytut w związku z temperaturami, które będą obowiązywały od godz. 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.

W mocy pozostaje także alert przed burzami, który został wydany dla części województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz dla województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Jak poinformował Instytut, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie wygasa w nocy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenia przed burzami z silnymi opadami deszczu

Dla osób przebywających w części województwa zachodniopomorskiego alert przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś (19 czerwca) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – ostrzega RCB.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.