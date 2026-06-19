Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna znajduje się w zasięgu niżów znad północno-zachodniej Rosji, Islandii i Morza Norweskiego. Pozostała część kontynentu, w tym Polska jest pod wpływem słabego wyżu, którego centrum znad Alp przemieści się nad Podlasie. W ciągu dnia od zachodu nad Polskę stopniowo będzie nasuwała się płytka zatoka niżowa związana z niżem z rejonu Islandii i Morza Norweskiego. Początkowo napływa ciepłe powietrze polarne morskie, ale w ciągu dnia nad zachodnią część kraju zacznie napływać powietrze zwrotnikowe.

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Prognoza pogody na piątek, 19 czerwca. Upały dotrą do zachodniej Polski

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, lokalnie około 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C nad samym morzem, około 26 st. C w centrum, do 32 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni, jedynie na krańcach zachodnich południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie i zachodzie okresami wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie, około 16 st. C w centrum, do 20 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.

Nawet 35 stopni Celsjusza w sobotę, 20 czerwca. W tych regionach możliwe burze z gradem

W sobotę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burze z gradem. Suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym wschodzie, około 30 st. C w centrum, do 35 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 85 km/h, południowo-wschodni i południowy.

Pogoda na weekend w Warszawie. Będzie coraz cieplej

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W Warszawie w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

IMGW ostrzega przed upałami w weekend. W sześciu województwach alerty II stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami dla sześciu województw zachodniej Polski. Prognozuje się temperaturę do 35 st. C w sobotę.

Instytut wydał alert II stopnia przed upałem dla woj. lubuskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę może wynieść od 30 st. C do 33 st. C, w sobotę zaś od 32 st. C do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. C do 21 st. C.

Alert potrwa od godz. 11 w piątek do godz. 20 w niedzielę.

Dla południa woj. dolnośląskiego wydano alert I stopnia przed tym samym zjawiskiem. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna wynosić będzie od 15 st. C do 17 st. C. Alert rozpocznie się o godz. 13 w piątek i potrwa do godz. 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.