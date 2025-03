W związku z pożarem podstacji elektrycznej w Londynie i przerwami w dostawach prądu, lotnisko Heathrow, jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie ogłosiło, że wstrzymuje działanie do końca 21 marca. Władze lotniska apelują do pasażerów, aby nie pojawiali się na Heathrow do momentu pojawienia się komunikatu, że lotnisko wznowiło działalność. Na razie nie ma pewności kiedy dostawy prądu na Heathrow ustabilizują się.



Paraliż lotniska Heathrow: Samolot leciał do Londynu, skierowano go do Waszyngtonu