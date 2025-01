Następnie na nagraniu słychać głośne westchnienie i okrzyk „och”, który najwyraźniej rozległ się w wieży kontroli lotów w momencie, gdy samolot zderzył się ze śmigłowcem.



Donald Trump: Dlaczego wieża kontrola nie powiedziała co zrobić?

Na nagraniu słychać też ostrzeżenie, przekazane załodze kolejnego samolotu.



- Nie wiem, czy zauważyliście, co zdarzyło się wcześniej, doszło do kolizji na podejściu 3-3. Wstrzymujemy działanie (lotniska) na czas nieokreślony (...) - mówi na nagraniu jeden z kontrolerów.



Na nagraniu słychać też, że zderzenie widział jeden z pilotów, który mówi o tym w rozmowie z kontrolerami. - Tak, jesteśmy na podejściu widzieliśmy rozbłysk po przeciwnej stronie Potomacu – mówi pilot kolejnego samolotu, którego słychać na nagraniu.



Kontroler lotu mówi następnie, że oba uczestniczące w kolizji statki powietrzne spadły do rzeki. - Trwa akcja poszukiwawcza i ratunkowa – podkreśla.



Do zapisu z wieży odniósł się w mediach społecznościowych Donald Trump. W serwisie Truth Social Trump napisał, że śmigłowiec „leciał wprost na samolot przez dłuższy czas”. Jak dodał samolot był oświetlony. „Dlaczego śmigłowiec nie poleciał w górę, w dół lub nie zwrócił. Dlaczego wieża kontrola nie przekazała załodze śmigłowca co zrobić, zamiast pytać, czy widzieli samolot. To zła sytuacja, wygląda na to, że można było temu przeciwdziałać” - napisał prezydent USA.