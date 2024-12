Katastrofa samolotu w Kazachstanie. Nieszczęśliwy wypadek czy zestrzelenie?

Tymczasem rosyjska federalna agencja transportu lotniczego (Rosawiacja) poinformowała, że samolot udał się do leżącego po drugiej stronie Morza Kaspijskiego kazachstańskiego Aktau po zderzeniu ze stadem ptaków. Kolejną, trzecią, wersję zdarzenia przedstawił urząd zdrowia obwodu mangystauskiego ze stolicą w Aktau. Jego zdaniem na pokładzie samolotu doszło do „wybuchu butli” (z tlenem).

Wyjaśnieniem przyczyn katastrofy i odczytaniem danych z czarnych skrzynek mają zająć się władze Kazachstanu we współpracy z Azerbejdżanem, który na miejsce tragedii już wysłał swoich ekspertów.

Katastrofa samolotu. Pomyłka rosyjskich wojskowych?

Z opublikowanych w rosyjskich mediach relacji pasażerów samolotu, którzy przeżyli katastrofę, wynika, że maszyna trzykrotnie próbowała lądować w Groznym, ale w pewnym momencie miało dojść do eksplozji. Na lotnisku w stolicy Czeczenii tłumaczą, że maszynę początkowo skierowano na zapasowe lotnisko w Machaczkale (Dagestan) z powodu gęstej mgły. Nie wiadomo zaś, kiedy miałoby dojść do zderzenia maszyny ze stadem ptaków i dlaczego piloci postanowili lecieć akurat do Kazachstanu.

Czytaj więcej Przestępczość Fala podpaleń w Rosji. Zagraniczna operacja czy wewnętrzny bunt? Tylko w ostatnich dniach w najważniejszych rosyjskich miastach doszło do kilkudziesięciu ataków na m.in. obiekty wojskowe, banki czy budynki administracji publicznej. Rosyjska policja mówi o „zagranicznych kuratorach”.

W sieciach społecznościowych pojawiły się nagrania z miejsca katastrofy, na których widać wiele małych otworów na wraku samolotu. Otwory widać też na nagraniu, które wykonał jeden z pasażerów niedługo przed katastrofą. Związany z rosyjskimi służbami kanał w komunikatorze Telegram WCzK-OGPU twierdzi, że samolot mógł zostać pomyłkowo trafiony z rosyjskich systemów obrony przeciwpowietrznej „Pancyr”, które ostatnio przerzucono do Groznego w związku z atakami ukraińskich dronów.

Tego samego dnia nad ranem w Czeczenii również miało dojść do uderzenia bezzałogowców. Potwierdzali to przedstawiciele lokalnych władz, na czele z Ramzanem Kadyrowem, który stwierdził jednak, że po rzekomym ataku dronów nie odnotowano ofiar ani zniszczeń.