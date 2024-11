W pobliżu lotniska w Wilnie rozbił się samolot (WIDEO)

Informację o katastrofie potwierdzili rano przedstawiciele lotniska w Wilnie oraz rzecznik litewskiej policji – podaje Reuters.



Reklama

Katastrofa samolotu w pobliżu lotniska w Wilnie: Pilot przeżył

Samolot leciał z Lipska. Litewski nadawca LRT podaje, że uderzył w budynek mieszkalny w pobliżu lotniska w Wilnie. W katastrofie zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne – wszyscy poszkodowani to osoby, które znajdowały się na pokładzie samolotu. Do katastrofy doszło w momencie, gdy samolot podchodził do lądowania.



Na razie nic nie wskazuje na to, by przed katastrofa doszło do eksplozji – podaje Reuters. Wiadomo już, że samolot, który uległ katastrofie, to Boeing 737-400. Z budynku mieszkalnego, w który uderzył samolot, ewakuowano 12 osób. Samolot miał uderzyć w ziemię i „przejechać” po niej co najmniej 100 metrów, zanim uderzył w budynek.