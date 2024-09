Most Karoli to jedna z czterech przepraw przez Łabę w Dreźnie. Zawalenie się jego fragmentu doprowadziło do chaosu komunikacyjnego w mieście będącym stolicą Saksonii. Przyczyny zawalenia się mostu nie są znane. Policja podaje, że nie ma dowodów, by do katastrofy przyczyniły się osoby trzecie – podaje dpa.



Most w Dreźnie zawalił się 18 minut po przejeździe tramwaju

Miejscy urzędnicy poinformowali, że w związku z tym, iż do katastrofy doszło wcześnie rano, na moście nie było żadnego pojazdu, rowerzysty, ani pieszego gdy się zawalił, w związku z czym nikt nie ucierpiał. Wstrzymany został jednak ruch pojazdów przez uszkodzoną przeprawę, a także ruch statków po Łabie.



Przez most przebiegają też tory tramwajowe. Ostatni tramwaj przed katastrofą przejechał przez most 18 minut przed zawaleniem się fragmentu przeprawy o 3:08 rano.



Straż pożarna alarmowała rano, że nadal istnieje groźba zawalenia się innych części mostu.