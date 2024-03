Pokrzywdzonych zostało 20 osób – cztery są ciężko ranne, jedna w stanie krytycznym. Mężczyzna ma zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, czym doprowadził do obrażeń ciała u poszkodowanych, oraz ucieczki z miejsca wypadku.

Jak działają masowi zabójcy?

Zastanawia motyw – śledczy go nie zdradzają, choć 33-latek go wskazał. – Kwestia jego motywacji znalazła się w jego wyjaśnieniach. Nie informujemy o ich treści do czasu ich weryfikacji. Formalnie przyznał się do zarzutu – dodaje prok. Wieczorkiewicz.

Antyterroryści i eksperci ds. bezpieczeństwa, z którymi rozmawiała „Rz”, sugerują, że możemy mieć do czynienia z nieznanym u nas zagrożeniem – „masowym zabójcą” (tzw. active shooter – masowy lub aktywny zabójca). – Ktoś taki dąży do pozbawienia życia możliwe największej liczby osób w krótkim czasie. Działa w mieście, pod wpływem emocji, by dać im upust – opisują nasi rozmówcy.

– Samochód może stanowić nie mniej skuteczne narzędzie zabójstwa niż karabin, o czym mówi się nam na szkoleniach. Wykorzystujący go „active driver” z uwagi na dużą dynamikę jest trudny do opanowania – słyszymy od antyterrorysty.

Biegli sprawdzą poczytalność sprawcy

Zjawisko jest znane w USA, gdzie np. uzbrojony szaleniec urządza masakrę w szkole. W Europie w 2016 r. użyto pojazdów do ataków na ludzi. W Nicei i w Berlinie kierowcy wjechali ciężarówkami w tłum – tam ataki miały charakter zamachów terrorystycznych.