Zderzenie samolotów na wyścigach lotniczych w USA. Piloci zginęli

Tragiczna historia wyścigów lotniczych w Reno

Do tej pory - nie licząc niedzielnego wypadku - w katastrofach na Reno Air Races zginęło 22 pilotów lub wykonawców oraz 10 widzów. Do najtragiczniejszego wypadku doszło 16 września 2011 r. W katastrofie lotniczej na Reno Air Races w 2011 r. zginęło 11 osób, a 69 zostało rannych. Do wypadku doszło, gdy pilotowany przez Jimmy’ego Leewarda samolot z czasów II wojny światowej P-51 Mustang o nazwie The Galloping Ghost spadł w okolicy trybun, uderzając w ziemię z prędkością 640 kilometrów na godzinę.

Według dochodzenia NTSB, katastrofę samolotu P-51 Mustang na wyścigach w Reno spowodowało poluzowanie się nakrętki zabezpieczającej, co doprowdziło do utraty fragmentu usterzenia poziomego. Wobec utraty lewej klapki wyważającej (trymera) pilot utracił kontrolę nad maszyną.