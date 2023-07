Czytaj więcej Wypadki Katastrofa samolotu w m. Chrcynno. Jest nagranie z momentu wypadku Opublikowane zostało nagranie, na którym widać moment katastrofy samolotu pasażerskiego cessna, który poniedziałek w miejscowości Chrcynno (powiat nowodworski) uderzył w hangar, w którym chroniła się grupa ludzi. Zginęło pięć osób.

Nadkom. Marczak zapowiedział wykonanie kolejnych czynności procesowych związanych z przesłuchaniem kilkudziesięciu osób. - Działania są koordynowane przez prokuraturę - zastrzegł.

Rzecznik apeluje do gapiów o nieutrudnianie pracy policji

Policjant mówił, że działania funkcjonariuszy na miejscu katastrofy samolotu w miejscowości Chrcynno potrwają co najmniej kilka godzin. Nadkom. Sylwester Marczak zwrócił się do osób postronnych, by nie przyjeżdżały w rejon katastrofy, by obejrzeć skutki uderzenia samolotu cessna w hangar. - Mamy do czynienia z bardzo poważnym zdarzeniem i osoby, które można określić jako gapie są tutaj całkowicie niepotrzebne. Zachęcam do tego, by zrezygnować z takich wizyt - mówił.

Samolot uderzył w hangar. Wśród poszkodowanych jest dziecko

Według informacji policji, w wyniku katastrofy samolotu pod Nasielskiem zginęło 5 osób, w tym pilot, a 8 zostało rannych. Poszkodowani trafili do kilku szpitali na terenie województwa mazowieckiego. Sylwester Marczak nie chciał mówić o szczegółach dotyczących stanu zdrowia rannych. Rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji powiedział, że wśród poszkodowanych "jest osoba, którą można określić jako dziecko", ale ze względu na dobro rodziny nie chciał mówić o szczegółach.

W rozmowie z mediami policjant ocenił, że byłby niepoważny, gdyby na tym etapie mówił o tym, jakie mogły być wstępne przyczyny uderzenia samolotu w hangar w Chrcynnie. Dodał, że w tej materii kluczowa będzie rola prokuratury, przeprowadzenie oględzin "na bardzo wysokim poziomie" oraz wsparcie eksperckie ze strony PKBWL.