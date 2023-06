Zaginięcie Titana: Tlen miał się skończyć, ale misja ratunkowa trwa

Obecnie w rejonie poszukiwań znajdują się dwa zdalnie sterowane pojazdy, które mogą zejść na dno oceanu. Oba są wyposażone w kamery i sonary. Oba też wyposażone są w ramiona za pomocą których można przyczepić linę do Titana i połączyć go z jednostką, która miałaby wyciągnąć batyskaf na powierzchnię - tłumaczył Maguer.



Pytany o zarejestrowane pod wodą odgłosy (regularne stukanie w odstępie 30 minut) amerykański admirał powiedział, że trwa ich analiza.



- Wstępne raporty mówią, że wiele dźwięków pochodziło z szumu oceanu w tle, ale (eksperci) nadal prowadzą analizę i nadal szukają wszystkich dostępnych informacji - stwierdził admirał.



- To, co jest dla mnie ważne... to że nadal prowadzimy poszukiwania w rejonie, w którym zarejestrowano dźwięk za pomocą zdalnie sterowanych pojazdów - dodał.



Titan zaginął w niedzielę, ok. 700 km na południe od Nowej Fundlandii (Kanada) w czasie podróży, której celem było obejrzenie przez jej uczestników wraku Titanica (zatonął w 1912 roku).



W akcji poszukiwawczej biorą udział liczne statki, samoloty i jednostki podwodne, a także specjalne roboty mogące pracować na głębinach (jak np. francuski Victor 6000).