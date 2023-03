Liczba ofiar zderzenia pociągu pasażerskiego z Aten do Salonik z pociągiem towarowym wzrosła do 43.

Ze słów premiera Grecji wynika, że przyczyną katastrofy był "tragiczny ludzki błąd", który sprawił, że dwa pędzące z prędkością ok. 100 km na godzinę pociągi, jadące w przeciwnych kierunkach, znalazły się na jednym torze.



Liczba ofiar katastrofy może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż przeszukiwane są wraki uszkodzonych wagonów, a także okolice miejsca katastrofy.

W związku z katastrofą minister Karamanlis podał się do dymisji stwierdzając, że bierze odpowiedzialność za porażkę państwa w kwestii poprawy stanu kolei, który - jak dodał - nie przystaje do realiów XXI wieku.



Katastrofa, do której doszło pod Larisą to największa katastrofa kolejowa w historii Grecji.



Po zderzeniu pociągów część wagonów stanęła w płomieniach. Pasażerowie, uciekając przed ogniem, wybijali w okna przedziałach. Impet uderzenia wyrzucił niektóre ofiary katastrofy na odległość nawet 40 metrów od miejsca zderzenia.

To straszny wypadek kolejowy, bez precedensu w naszym kraju Kyriakos Mitsotakis, premier Grecji

Wiele ofiar wypadku to studenci wracający do domów po długim weekendzie.



W szpitalach przebywa obecnie 57 osób, sześć z nich na oddziałach intensywnej terapii. 15 poszkodowanych w wypadku wypisano ze szpitali.



Pociągiem pasażerskim, który uczestniczył w zderzeniu, jechało ok. 350 pasażerów. Ok. 200 osób, które nie ucierpiały w wyniku wypadku, dotarło do Salonik autobusami.



28-letni Stergios Minenis, który zdołał uciec z uszkodzonego wagonu relacjonuje, że w pociągu po zderzeniu "wybuchła panika". - Ogień pojawił się natychmiast, płomienie były po prawej i po lewej stronie - mówi.

- Okna były wybijane, ludzie krzyczeli - relacjonuje inny pasażer w rozmowie ze Skai TV.



- To było koszmarne 10 sekund w płomieniach. W wagonie wybuchła panika, nie można było nic zobaczyć z powodu dymu - mówi inny pasażer, który zdołał uciec z płonącego wagonu.



- To straszny wypadek kolejowy, bez precedensu w naszym kraju - mówił premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis, który obiecał, że w sprawie zostanie przeprowadzone niezależne śledztwo.



Premier dodał, że wydaje się, iż przyczyną katastrofy był "tragiczny ludzki błąd".



W związku z wypadkiem aresztowano zawiadowcę stacji. Śledczy próbują ustalić dlaczego pociągi znalazły się na jednym torze.



W katastrofie zginęło ośmiu pracowników kolei, w tym dwóch kierujących pociągiem towarowym i dwóch kierujących pociągiem pasażerskim.



Do identyfikacji wielu ofiar wypadku konieczne będą badania DNA, ponieważ ciała są poważnie uszkodzone - mówi szefowa koronerów z Larisy, Roubini Leondari.



W Grecji wprowadzono trzydniową żałobę narodową.