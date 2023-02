Afrykańska walka Chin i USA o lit potrzebny do baterii aut elektrycznych

Lit to niezbędny surowiec w procesie produkcji pojazdów elektrycznych – znajduje się on w akumulatorach. W wydobyciu prym wiodą Australia, Chile, Chiny, ale potrzeba go coraz więcej, więc wydobycie tego pierwiastka ma miejsce również w Afryce.