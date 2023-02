Przyczyny wypadku nie są na razie znane.

Do wypadku doszło koło miejscowości Hohe Börde w Saksonii-Anhalt, ok. 10 km za Magdeburgiem.

Niemiecka policja podaje, że co najmniej sześciu pasażerów jest poważnie rannych.

O wypadku na A2 informuje niemieckie radio SAW, które nie podaje, że chodzi o polski autokar - informuje jednak o sześciu poważnie rannych i ok. 20 osobach z lżejszymi obrażeniami.

Korespondent Radia Zet podał, że życie ciężko rannych w wypadku osób nie jest zagrożone.

RMF FM potwierdziło, że autokar należał do firmy Sindbad i jechał z Warszawa do Belgii. Według informacji przekazanych przez RMF FM autokarem jechało 49 pasażerów i dwóch kierowców. Bogdan Kurys, wiceprezes zarządu firmy Sindbad z Opola podał, że na miejsce wypadku skierowano już autokar zastępczy, który ma dotrzeć ok. 8 rano i zabrać pasażerów, którzy mogą kontynuować podróż, w dalszą drogę. Wiceprezes Kurys zapewnia, że kierowcy prowadzący autokar byli wypoczęci - ten, który siedział za kierownicą, gdy doszło do wypadku, prowadził autokar przez trzy i pół godziny.



Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa.



Informację o wypadku, którą RMF FM otrzymało na Gorącą Linię, potwierdziła policja autostradowa z Hohe Börde.

Obecnie pasy autostrady A2 w stronę Hannoweru, w pobliżu miejsca wypadku, są zablokowane.



Polski MSZ potwierdził, że wypadkowi uległ polski autokar. Wśród rannych mają być Polacy.