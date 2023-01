Jak podaje Radio Łódź, do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 21.00 przy ulicy Dąbrowskiego w Łodzi. Na antenie radia st. kpt. Arkadiusz Plich z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi mówił, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku stróżówki na parkingu przy ul. Dąbrowskiego. - Po przyjeździe zastępów na miejsce zdarzenia, obiekt był cały objęty ogniem. Po wprowadzeniu linii gaśniczej do pomieszczenia i ugaszeniu pożaru, wewnątrz znaleziono ciało - podkreślił.

Reklama

Ofiarą jest najprawdopodobniej pracownik firmy ochroniarskiej. Na razie informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Wynikają jedynie z relacji świadków. Jak zaznaczono, ze względu na obrażenia, identyfikacja jest mocno utrudniona.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wybuch gazu pod Łodzią. Ranne dziecko, zginęły dwie osoby Wybuch gaz w domu w domu jednorodzinnym w Janówce w gminie Andrespol w województwie łódzkim. Dwie osoby zginęły, poważenie ucierpiało dziecko.

Jak czytamy na Facebooku "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie”, wybuch był na tyle silny, że w promieniu kilkuset metrów zatrzęsły się szyby. „Uszkodzone zostały pojazdy i prawdopodobnie budynek myjni” – poinformowano.

Mimo, że świadkowie zdarzenia twierdzą, że w stróżówce mogło dojść do wybuchu butli z gazem, straż pożarna wstępnie to wykluczyła. Dodano jednak, że to wstępne ustalenia.

Reklama

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują służby – policja i prokuratura. Trwa śledztwo, które ma na celu ustalić okoliczności tragedii.