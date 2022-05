Rzecznik nepalskiej armii, Narayan Silwal, napisał na Twitterze, że ekipom ratunkowym udało się "fizycznie zlokalizować miejsce katastrofy samolotu". Wpisowi towarzyszy zdjęcie fragmentu wraku na zboczu góry, z widocznym numerem samolotu.



Reklama

Samolotem leciało czterech obywateli Indii, dwóch obywateli Niemiec i 16 obywateli Nepalu. Maszyna De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter należała do linii lotniczych Tara Air.

20 Po tylu minutach od startu stracono kontakt z samolotem linii Tara Air

Samolot znajdował się w powietrzu od 20 minut, gdy nagle utracono z nim kontakt.



Maszyna wystartowała z miasteczka Pokhara, położonego ok. 125 km na zachód od Katmandu, stolicy Nepalu. Leciał do Jomsom, oddalonego od Pokhary o ok. 80 km.



Reklama

Maszyna o numerze 9N-AET, która rozbiła się w niedzielę, swój pierwszy lot wykonała w kwietniu 1979 roku.



W Nepalu, w którym znajduje się osiem z 14 najwyższych gór świata, w tym Mount Everest, dochodzi regularnie do katastrof lotniczych w związku z gwałtownie zmieniającą się pogodą w wyższych partiach gór, Lotniska znajdują się zazwyczaj w trudno dostępnych, wysoko położonych rejonach górskich.