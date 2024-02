Opłaca się częściej zmieniać pracodawcę. Łatwiej o dwucyfrowe podwyżki pensji

Jak zaznacza Agnieszka Wójcik, inaczej wygląda sytuacja w przypadku specjalistów i menedżerów z obszaru sprzedaży, którzy sami nie szukają nowej pracy. Ci rozważają tylko oferty, które gwarantują im znacząco wyższe podstawowe wynagrodzenie.

Opłacalność zmiany pracy jest szczególnie widoczna w czasach wysokiej inflacji, gdy wzrost budżetów płacowych przedsiębiorstw zwykle nie nadąża za wzrostem cen. Wtedy jest też łatwiej wytłumaczyć rekruterom częstsze zmiany pracy w poszukiwaniu wyższych zarobków, zwłaszcza gdy można połączyć to z argumentem o poszukiwaniu lepszych perspektyw rozwoju zawodowego. W dodatku rośnie tolerancja pracodawców i rekruterów na tzw. skoczków.

Jak przyznaje Mateusz Żydek, rzecznik firmy Randstad, o ile do niedawna częste zmiany pracodawcy nie były najlepiej postrzegane, bo skoczków uważano za bardziej ryzykownych kandydatów, o tyle ostatnio ten trend się zmienia wraz z rosnącym deficytem pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.

– Odpowiednie doświadczenie i umiejętności są dziś najważniejsze, a jednocześnie dla pracodawców naturalne stało się to, że szczególnie na początkowych etapach kariery szukamy zawodowych dróg – wyjaśnia Mateusz Żydek.

Opinia dla „Rz"

Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw społeczno-ekonomicznych

Rotacja na poziomie 20 proc. to koszty dla pracodawców zmuszanych do nieustającego rekrutowania pracowników na rynku, na którym nie tak łatwo o pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pojawianie się wakatów i konieczność szukania brakujących ludzi to niemałe koszty. Z drugiej strony pracownicy angażują swój czas w szukanie nowych pracodawców. Wysoka rotacja pozostanie ważnym problemem naszej gospodarki. Część pracodawców nie może sobie pozwolić na zwiększenie płac, a część tych, których na podwyżki stać, nie zdecyduje się, by je wprowadzić, godząc się z podwyższoną rotacją. ∑