Trzyletni chłopiec trafił do szpitala w krytycznym stanie po zdarzeniu na wybiegu krokodyli
Dramat rozegrał się w czwartek po południu w zoo Johnson’s of Old Hurst w miejscowości Huntingdonshire – informuje BBC. Służby otrzymały zgłoszenie, które dotyczyło „zdarzenia z udziałem trzyletniego chłopca, w wyniku którego znalazł się on na wybiegu krokodyli”. Dziecko odniosło poważne obrażenia i zostało przewiezione do szpitala Addenbrooke’s w Cambridge. Jego stan określono jako krytyczny, ale stabilny.
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Jak donosi The Mirror, policja zatrzymała 30-letniego mieszkańca hrabstwa Norfolk pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Funkcjonariusze przekazali, że podejrzany i chłopiec najprawdopodobniej nie znali się wcześniej. Śledczy rozmawiają ze świadkami i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Według relacji 30-letni mężczyzna miał po prostu podnieść dziecko i wrzucić je do wybiegu dla krokodyli. Policja bada, czy chłopiec został zaatakowany przez zwierzęta.
Jeden z mężczyzn, który mieszka w pobliżu zoo opisał, że na samym wybiegu znajduje się podwyższona platforma, a zwierzęta przebywają około 4,5 m niżej. Ponadto wzdłuż przejść zamontowane jest ogrodzenie o wysokości około 1,2 metra. Na wybiegu zastosowano środki bezpieczeństwa, w tym szyby z pleksi i zabezpieczone przejścia. Zoo cieszy się dużą popularnością i odwiedzają je turyści z całego kraju.
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Według relacji mieszkańców Tracey Johnson, która prowadzi zoo razem z mężem, wskoczyła na wybieg, aby uratować chłopca. Chris Newman, dyrektor krajowego centrum zajmującego się dobrostanem gadów, określił jej zachowanie jako „niezwykle bohaterskie”. Kobieta musiała bardzo szybko przedostać się do dziecka i wyciągnąć je z niebezpiecznego miejsca.
Po zgłoszeniu incydentu na miejsce wysłano karetkę, pojazd szybkiego reagowania, samochód oficera pogotowia i śmigłowiec ratunkowy. Obecnie tropikalna część obiektu, w której znajdują się krokodyle, została zamknięta do odwołania. Pozostałą część zoo nadal można odwiedzać. Sprawa jest przedmiotem trwającego śledztwa.
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