Rzeczpospolita

Wydarzenia
Reklama

Nie żyje Chuck Norris. Bohater kina akcji miał 86 lat

Zmarł aktor Chuck Norris, gwiazda serialu „Walker, Texas Ranger” w Polsce znanego jako „Strażnik Teksasu”. Miał 86 lat.

Publikacja: 20.03.2026 13:49

Chuck Norris

Foto: AFP

Małgorzata Krzystała, Przemysław Malinowski

Chuck Norris świętował w zeszłym tygodniu swoje 86. urodziny. Z tej okazji opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym znalazł się film z jego sparingu z trenerem boksu. Napisał w nim: „Nie starzeję się. Wchodzę na wyższy poziom. Mam dziś 86 lat! Nie ma to jak odrobina wesołej zabawy w słoneczny dzień, żeby znów poczuć się młodo. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i szansę, by nadal robić to, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż kiedykolwiek będziecie w stanie sobie wyobrazić”.

Chuck Norris trafił do szpitala na Hawajach

Czytaj więcej

Halina Kowalska-Nowak na planie filmu „Okno”
Film
Halina Kowalska-Nowak nie żyje, aktorka znana z ról w „Alternatywy 4” i „Nie ma róży bez ognia”

Norris od 2015 r. był właścicielem domu wartego 7 milionów dol. na północnym wybrzeżu Kauai – wyspy należącej do archipelagu Hawaje i często przebywał tam z rodziną. Według porannych doniesień aktor trafił do szpitala po nagłym incydencie medycznym. Dokładny charakter zdarzenia nie był znany. Jak donosił The Independent, który powołuje się na portal TMZ, Norris był przytomny i w dobrym humorze. Kilka godzin później rodzina poinformowała o jego śmierci.

Dla świata był „Strażnikiem Teksasu”, dla nich sercem rodziny. Bliscy żegnają legendę

„Chociaż chcielibyśmy zachować okoliczności tego zdarzenia w prywatności, prosimy wiedzieć, że odszedł w otoczeniu rodziny i w spokoju.” - przekazali jego najbliżsi w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem oraz sercem naszej rodziny. Żył w wierze, z poczuciem celu i niezachwianym oddaniem dla ludzi, których kochał. Poprzez swoją pracę, dyscyplinę i życzliwość inspirował miliony ludzi na całym świecie i wywarł trwały wpływ na tak wiele istnień.” - wspominają najbliżsi.

Reklama
Reklama

„Chociaż nasze serca są złamane, jesteśmy głęboko wdzięczni za życie, jakie przeżył, i za niezapomniane chwile, które mieliśmy szczęście z nim dzielić. Miłość i wsparcie, jakie otrzymywał od fanów z całego świata, znaczyły dla niego bardzo wiele, a nasza rodzina jest za to naprawdę wdzięczna. Dla niego byliście nie tylko fanami, ale i przyjaciółmi. Wiemy, że wielu z Was słyszało o jego niedawnej hospitalizacji i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za modlitwy i wsparcie, jakie mu przesłaliście.” - dodali.

Amerykański aktor był mistrzem sztuk walki i kilkukrotnym mistrzem świata w karate. Norris zagrał u boku Bruce'a Lee w filmie „Droga Smoka” z 1972 r. oraz w trzech częściach filmu „Zaginiony w akcji” jako główny bohater. Największy sukces i rozpoznawalność przyniósł mu serial „Walker, Texas Ranger” emitowany w CBS w latach 1993–2001, w którym grał główną rolę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę 21 marca
Wydarzenia
Padła główna wygrana w Lotto Plus. Wyniki losowania
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
W tym tygodniu czeka nas spadek temperatur
Wydarzenia
Fala zimna zbliża się do Polski. Czeka nas spadek temperatur
Studia w WSKZ – jak wygląda nauka w uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem?
Materiał Promocyjny
Studia w WSKZ – jak wygląda nauka w uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem?
Ogrodosfera.pl - kompleksowe rozwiązania do aranżacji ogrodu, tarasu i balkonu
Materiał Promocyjny
Ogrodosfera.pl - kompleksowe rozwiązania do aranżacji ogrodu, tarasu i balkonu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama