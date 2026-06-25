Materiał powstał we współpracy z PTWP

To właśnie dlatego metale krytyczne oraz miedź znajdą się w centrum debat podczas Future Mining Forum&Expo, które odbędzie się 9-11 września 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Rosnące zapotrzebowanie na miedź, lit, nikiel, kobalt czy metale ziem rzadkich sprawia, że dostęp do surowców staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej gospodarki. Jednocześnie Europa stoi przed koniecznością dywersyfikacji dostaw i budowania większej niezależności od światowych dostawców strategicznych surowców.

Odpowiedzi na te wyzwania będą poszukiwać uczestnicy Forum Metali Krytycznych i Miedzi, jednej z najważniejszych ścieżek programowych Future Mining Forum&Expo. W agendzie znajdą się debaty poświęcone geopolityce surowców, bezpieczeństwu dostaw, nowym kierunkom eksploracji oraz roli Polski i Europy w globalnych łańcuchach wartości.

Szczególne miejsce zajmie rynek miedzi, która staje się jednym z najważniejszych surowców transformacji energetycznej. Eksperci będą rozmawiać o perspektywach rozwoju sektora, nowych projektach wydobywczych, innowacyjnych technologiach eksploatacji i przetwarzania oraz znaczeniu miedzi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Program obejmie również zagadnienia związane z inwestycjami w sektorze wydobywczym, finansowaniem projektów, współpracą międzynarodową oraz budową odpornych łańcuchów dostaw. Nie zabraknie dyskusji o potencjale Polski jako kraju dysponującego doświadczeniem, zapleczem technologicznym i kompetencjami, które mogą wzmacniać pozycję Europy na globalnym rynku surowców.

Rejestracja uczestników jest już otwarta. Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie wydarzenia.

Materiał powstał we współpracy z PTWP