Pierwszy dzień Kongresu wypełniły trzy bloki dyskusyjne dot. czynników wpływających na wycenę akcji, compliance w relacjach inwestorskich i perspektyw rozwoju publicznego rynku kapitałowego. Podzielone były one na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Wpływ animacji na płynność i wycenę” była mowa o pracy animatora, korzyściach dla spółek oraz analizie przypadków.

Druga dyskusja dotyczyła roli danych ESG w pozyskiwaniu finansowania. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. co dla biznesu oznaczają wyższe wymagania regulacyjne nakładane na banki, jak spełnić wymagania nieuprzykrzając życia firmom oraz jakie korzyści niesie przejrzystość raportowania ESG pomimo obniżonych wymagań wobec firm.

Dane ESG dostarczają nam wartościowych informacji o tym jak przedsiębiorstwo jest przygotowane na ryzyka wynikające m.in. ze zmian klimatu. Klienci przekazują bankom dane ESG, które dostarczają wielu informacji o potencjalnych ryzykach (lub szansach) dla przedsiębiorstwa. Czy firma ma ustalone cele redukcji emisji CO2, aby nie wypaść z łańcucha dostaw większych podmiotów? Czy spółka uzależniona w 100% od węgla jest gotowa na potencjalny wzrost jego ceny? Ryzyko to jest brane pod uwagę w stress-testach banków, które patrzą np. na to, ile nieruchomości w portfelu leży na terenie zagrożonym powodzią (obecnie lub w przyszłości). Możemy sobie łatwo wyobrazić jak odpowiednio duża powódź mogłaby wpłynąć na wypłacalność banku – powiedział Filip Wójcik, Ekspert ds. ESG w Biurze Informacji Kredytowej.

Kolejna debata poświęcona była perspektywie inwestorów instytucjonalnych. W tej części była mowa o wymaganiach kapitalizacji i płynności oraz oczekiwaniach względem komunikacji i ładu korporacyjnego.

Następna dyskusja panelowa poświęcona była sytuacji kryzysowej – czyli jak komunikować, żeby nie przegrać, a w szczególności: rodzajom zagrożeń, pożądanemu przygotowaniu ex ante oraz działaniom spółki w sytuacji kryzysowej. Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel dotyczący informacji poufnej jako procesie rozciągniętym w czasie. W trakcie tej dyskusji była mowa o tym, gdzie kończy się etap przygotowawczy, a zaczyna zdarzenie wymagające ujawnienia, ocenie emitenta w zakresie decyzji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej oraz dostosowaniu procedur wewnętrznych spółki jako ochronie przed zarzutem ze strony organu nadzoru.

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się eksperci, było opóźnianie publikacji informacji poufnej po zmianach w MAR. Przybliżone zostały tematy: nowe zasady opóźniania, czym jest wcześniejsza komunikacja emitenta oraz korzyści dla spółek.

Nowy reżim opóźniania informacji poufnych przede wszystkim zachęca emitentów do szerszego przemyślenia polityki komunikacyjnej – zarówno z rynkiem kapitałowym, jak i szerszym kręgiem interesariuszy. Prawo do korzystania z instytucji opóźnienia pod nowym MAR jest uzależnione od tego, na ile zdyscyplinowana jest komunikacja publiczna emitenta. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczy to nie tylko kanałów regulowanych, lecz także wpisów w mediach społecznościowych, treści kampanii marketingowych i reklam, czy też wywiadów udzielanych przez zarząd. Decyzje dotyczące preferowanego modelu polityki informacyjnej w nowym reżimie regulacyjnym powinny więc dotykać różnych obszarów działalności emitentów - powiedział dr Dawid Van Kędzierski, Radca Prawny, Counsel w GIDE LOYRETTE NOUEL.

Następnie omówione zostały zmiany w publikacji informacji poufnych oczami nadzoru. Eksperci opowiedzieli o tym, czy czeka nas rewolucja w raportowaniu informacji poufnych, wyzwaniach związanych z nowym reżimem raportowania oraz jak się dobrze przygotować do zmian w MAR.

Po kolejnej przerwie rozpoczęła się ostatnia dyskusja panelowa dot. perspektyw rozwoju publicznego rynku kapitałowego. Eksperci odnieśli się do najważniejszych statystyk ostatniej dekady, prognoz kontynuacji/zmiany trendów oraz unijnych i krajowych zmian regulacyjnych.

Widzimy jak w ostatnich latach rośnie wyraźnie rola publicznego rynku kapitałowego jako stabilnego filaru finansowania gospodarki oraz istotnego narzędzia budowy wiarygodnych relacji z inwestorami. W warunkach globalnej zmienności Polska umacnia swoją pozycję jako atrakcyjny i przewidywalny rynek dla kapitału, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zaangażowaniu inwestorów, w tym zagranicznych. W kolejnych latach kluczowe będą dalsza dywersyfikacja oferty oraz rozwój standardów komunikacji i przejrzystości emitentów. Zmiany regulacyjne – krajowe i unijne – powinny wspierać wysoką jakość relacji inwestorskich i budowę długoterminowego zaufania do rynku – powiedział Michał Kobza, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich, jak:

• Informacja poufna jako proces rozciągnięty w czasie

• Opóźnianie publikacji informacji poufnej po zmianach w MAR

• Sytuacja kryzysowa - jak komunikować, żeby nie przegrać

• Usługi KDPW na rzecz emitentów

• Oczekiwania inwestorów w praktyce: co decyduje o zaufaniu, inwestycji, płynności i głosie na WZA

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym”, podczas której omówione zostały: podsumowanie działań deregulacyjnych, wpływ dezinformacji na emitentów oraz nadchodzące zmiany regulacje.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Biuro Informacji Kredytowej, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Gide Loyrette Nouel, KGHM Polska Miedź, KMD.Legal oraz Tailors Group jako Partnerzy, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące XVII Kongresu RI Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie:

https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xvii-kongres-relacji-inwestorskich-spolek-gieldowych-seg

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”