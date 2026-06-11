Materiał powstał we współpracy z PTWP

Jeszcze kilka lat temu dyskusja o górnictwie koncentrowała się przede wszystkim wokół transformacji energetycznej i przyszłości węgla. Dziś sektor wydobywczy znajduje się w centrum znacznie szerszej debaty dotyczącej bezpieczeństwa surowcowego, konkurencyjności przemysłu oraz strategicznej pozycji Europy w globalnej gospodarce.

Rosnące zapotrzebowanie na miedź, metale ziem rzadkich, nikiel, grafit czy lit sprawia, że dostęp do surowców staje się jednym z kluczowych czynników rozwoju nowoczesnych technologii, elektromobilności, energetyki i przemysłu obronnego. Europa poszukuje sposobów na ograniczenie zależności od zewnętrznych dostawców i budowę bardziej odpornych łańcuchów wartości. W tym procesie coraz większego znaczenia nabierają zarówno krajowe zasoby, jak i potencjał technologiczny przedsiębiorstw związanych z sektorem mining & resources.

To właśnie te zagadnienia znajdą się w centrum debat podczas Future Mining Forum&Expo, które odbędzie się 9–11 września 2026 r. w Katowicach. Wydarzenie, rozwijane przez Grupę PTWP, opiera się na fundamencie ponad 40-letniej tradycji targów górniczych, jednocześnie znacząco poszerzając ich dotychczasową formułę.

Program wydarzenia został zbudowany wokół najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnym przemysłem wydobywczym i surowcowym. Jednym z kluczowych tematów będzie bezpieczeństwo surowcowe Europy oraz rola metali krytycznych i miedzi w transformacji gospodarczej. Eksperci będą rozmawiać o nowych kierunkach eksploracji, geopolityce surowców oraz budowaniu stabilnych źródeł dostaw dla europejskiej gospodarki.

Istotne miejsce zajmą także zagadnienia związane z hutnictwem i metalurgią. W dobie rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz wysokich kosztów energii coraz większego znaczenia nabiera pytanie o przyszłość przemysłu energochłonnego i jego rolę w strategicznych łańcuchach dostaw.

Future Mining Forum&Expo będzie również platformą rozmów o technologiach, które zmieniają oblicze współczesnego górnictwa. Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki czy zaawansowana analiza danych stają się elementem codziennej działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Wdrażanie tych rozwiązań wpływa nie tylko na efektywność operacyjną, ale także na bezpieczeństwo pracy oraz konkurencyjność firm na globalnym rynku.

Nie zabraknie również tematów związanych z transformacją regionów przemysłowych. Śląsk i inne obszary historycznie związane z wydobyciem stoją dziś przed wyzwaniem budowania nowych modeli rozwoju gospodarczego, przyciągania inwestycji i tworzenia miejsc pracy odpowiadających potrzebom nowoczesnego przemysłu. Dyskusje poświęcone kompetencjom przyszłości, finansowaniu projektów oraz wykorzystaniu potencjału terenów pogórniczych mają stanowić ważny element programu wydarzenia.

Future Mining Forum&Expo ma ambicję stać się miejscem spotkania przedstawicieli przemysłu, administracji publicznej, nauki i sektora technologicznego. W czasach, gdy dostęp do surowców, energii i technologii coraz silniej wpływa na pozycję gospodarek, rozmowa o przyszłości sektora wydobywczego staje się jednocześnie rozmową o przyszłości europejskiego przemysłu.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Materiał powstał we współpracy z PTWP