Diabelski plan Muska w razie wygranej Trumpa

Jakie byłyby tego konsekwencje? Zakładając, że niektóre pozycje w budżecie, jak wydatki na obronę (blisko 1 bilion dolarów rocznie) oraz emerytury i świadczenia socjalne (2 biliony dolarów), pozostaną nietknięte, można się spodziewać „cięć do kości” w funduszach na modernizację często tragicznie zaniedbanej infrastruktury drogowej, ochronę zdrowia, edukację i budownictwo socjalne. Musk nie określił, jak szybko chciałby wprowadzić takie oszczędności. Gdyby jednak miały zostać wdrożone w ciągu roku, mogłoby to doprowadzić do dramatycznego spadku dochodu narodowego, wzrostu bezrobocia oraz cen mieszkań. Przed takimi skutkami ostrzega w swoim wspólnym liście 23 laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.

Do pewnego stopnia przyznaje to zresztą sam Musk.

„Na początku trzeba będzie się liczyć z pewnymi trudnościami, ale w dłuższej perspektywie będzie to służyło dobrobytowi. Przyszłość będzie nieprawdopodobna” – zapewnia Musk.

Paradoksalnie jednak, takie cięcia najmocniej uderzą w istotną część elektoratu republikanów. Chodzi przecież o gorzej uposażonych wyborców, którzy swoje dochody w istotnym stopniu opierają na wsparciu państwa.