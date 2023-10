Gen. Wiesław Kukuła zabrał głos. "Przeznaczeniem żołnierzy nie jest bohaterska śmierć"

Ćwiczenia wojskowe Dragon-24

- To dobry moment, żeby zapowiedzieć ćwiczenie Dragon-24, które będzie miało miejsce w przyszłym roku. Będzie to największe w Europie ćwiczenie wojsk lądowych. Łącznie będzie w nim uczestniczyć ok. 20 tys. żołnierzy - 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 5 tys. żołnierzy z wybranych państw NATO, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii - powiedział gen. Wiesław Kukuła.

Szef SGWP dodał, że ćwiczenie będzie się odbywać w północnej i południowej części kraju, także na poligonie w Nowej Dębie. - Tutaj dzisiaj finalizujemy ćwiczenie "Jesienny Manewr", które sprawdzało nasze zdolności w zakresie przerzutu sił. Zdefiniowaliśmy wiele wniosków, które musimy wdrożyć, aby ćwiczenie zakończyło się pewnym sukcesem - powiedział generał.

- Zapraszam do śledzenia informacji o tym ćwiczeniu, będziemy bardzo aktywnie informować. Również zaprosimy część naszych społeczności do aktywnego zaangażowania po to, aby w swej istocie realizować również tutaj idee obrony powszechnej, obrony państwa angażującego nie tylko Siły Zbrojne, ale również wszystkie podmioty, które definiują jego odporność oraz społeczeństwo - zakończył szef Sztabu Generalnego.