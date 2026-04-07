We wtorek notowania krajowej waluty ustabilizowały się, co przekłada się na ograniczone zmiany w wycenach najważniejszych walut. Kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,70 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, za które płacono nieco ponad 4,27 zł. Jednocześnie słabnie frank szwajcarski, który jest notowany na poziomie ok. 4,62 zł.

Złoty w oczekiwaniu na decyzje RPP i dalszy bieg wydarzeń na Bliskim Wschodzie

Rynki ze spokojem obserwują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy jak na razie zdają się ignorować rosnące ceny ropy naftowej w odpowiedzi na rosnące ryzyko dalszej eskalacji konfliktu. Warto przypomnieć, że dziś mija termin ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu. W przypadku braku zawarcia porozumienia zagroził zmasowanymi atakami m.in. na infrastrukturę energetyczną. Mimo geopolitycznej niepewności zdaniem ekonomistów Banku Pekao, krótkoterminowe perspektywy złotego nie wyglądają najgorzej. – Na Bliskim Wschodzie trwa pat, choć dziś w nocy możemy zobaczyć eskalację ze strony Stanów Zjednoczonych. Sytuacja makro w Polsce nie wygląda jednak źle – koniunktura w przemyśle wg PMI poprawiła się w marcu, a wzrost inflacji był mniejszy niż oczekiwano. Pozwala to rynkom żywić nadzieję, że kryzys energetyczny nie będzie miał silnego negatywnego wpływu na polską gospodarkę, a RPP nie będzie zmuszona podnosić stóp procentowych. Stwarza to potencjał do umiarkowanego spadku rentowności polskich obligacji i umocnienia złotego w najbliższych dniach. Dla rynków wciąż najbardziej istotne są wydarzenia w Zatoce Perskiej – wskazują w komentarzu.