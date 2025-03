W czwartek inwestorzy nadal są nastawieni mniej przychylnie do złotego, co przekłada się na jego osłabienie względem kluczowych walut. W efekcie notowania euro kontynuują środową zwyżkę osiągając w czwartek przed południem ponad 4,19 zł. Bardziej zauważalne wzrosty notuje dolar, który umocnił się do 3,86 zł. Bardziej stabilny jest frank szwajcarski, za którego płacono ok. 4,38 zł, czyli niemal tyle samo co dzień wcześniej.

Inwestorzy łaskawiej patrzą na dolara