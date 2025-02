Złoty udanie wszedł w nowy tydzień umacniając się względem kluczowych walut. Kurs dolara po lekkim odbiciu w końcówce zeszłego tygodnia w poniedziałek rano powrócił do spadków, zniżając się do poziomu 3,97 zł. Nieco mniej płacono także za euro, które w odniesieniu do złotego lekko osłabiło się schodząc do poziomu 4,16 zł. Spadek pogłębił także franka szwajcarski, który kosztuje ok. 4,42 zł.

Reklama

Wyniki wyborów w Niemczech dobrze przyjęte przez inwestorów

Inwestorzy z ulgą przyjęli wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech, które nie przyniosły negatywnej niespodzianki. Wygrana CDU/CSU, choć mało przekonująca oznacza możliwość sformowania rządu z SPD, która uzyskała trzeci wynik w wyborach, stąd obserwowane umocnienie euro względem dolara, co najlepiej obrazuje poranny skok notowań EURUSD powyżej 1,05.

Czytaj więcej Gospodarka Euro w górę, dolar w dół. Rynki reagują na wynik niemieckich wyborów Euro stało się w poniedziałek najmocniejsze od miesiąca wobec dolara, a sesja na giełdzie we Frankfurcie zaczęła się od wzrostów. W ten sposób inwestorzy reagowali na wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech.

- Potwierdziły się wskazania z sondaży, chociaż wyniku CDU/CSU poniżej 30 proc. nie można uznać za satysfakcjonujący w obliczu przekroczenia 20-proc. progu przez AfD. – zauważa w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ. - Rynki finansowe bardziej interesuje jednak to, że w przeciwieństwie do Francji, w Niemczech nie doszło do powyborczego pata w parlamencie – podkreśla.