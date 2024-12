Po dzisiejszych danych z amerykańskiej gospodarki wyraźnie zwyżkuje kurs głównej pary walutowej. Notowania eurodolara rosną o 0,7 proc., do 1,058. Na mocniejszym euro zyskuje także złoty. Kurs USD/PLN osuwa się aż o 1,1 proc., do 4,026 zł. Notowania euro zniżkują z kolei o 0,4 proc., do 4,26 zł.

Siła złotego to jednak także reakcja na dzisiejsze wystąpienie Adama Glapińskiego, prezesa NBP. Nowa projekcja inflacji przesuwa dotarcie do celu inflacyjnego na koniec 2026 r. Glapiński stwierdził, że dyskusja o cięciach stóp procentowych może się zacząć od października 2025 r. Rynek na ogół oczekiwał, że do obniżki dojdzie już w I kwartale 2025 r. W reakcji rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich rosną o 12 pkt baz., do 5,7 proc.