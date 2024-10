Przy trwających wciąż spadkach EUR/USD, czyli głównej pary walutowej, a także słabych danych o krajowej konsumpcji, złoty traci grunt. Kurs USD/PLN zwyżkuje dziś o kolejne 0,44 proc., do 4,019 zł. Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec września USD kosztował chwilami 3,80 zł i był najniżej od kilku lat. Notowania euro do złotego także rosną. EUR/PLN jest z rana o 0,3 proc. wyżej od wtorkowego zamknięcia, co oznacza 4,33 zł za euro.

Dolara do innych walut, w tym euro, wzmocniło ostudzenie oczekiwań co do obniżek stóp procentowych w USA. Kurs głównej pary walutowej jeszcze pod koniec września sięgał 1,12, natomiast w środę jest to już tylko 1,0788 euro za dolara.

Dziś po południu Bank of Canada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Prognozuje się cięcie do 3,75 proc. (z 4,25 proc.)