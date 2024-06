Umocnienie dolara do euro to zazwyczaj kiepska informacja dla złotego i tak też jest w piątek. Kurs dolara zwyżkuje o 0,25 proc., do 4,05 zł. Euro kosztuje z kolei 4,33 zł. Do najwyższych poziomów z czerwca euro i dolar mają jeszcze sporo drogi, ale z kolei kurs głównej pary walutowej jest tuż przy minimach tego miesiąca.

Jak tłumaczą analitycy, ostatnie dane z Europy sugerują, że kolejne obniżka stóp procentowych przez EBC mogłaby mieć miejsce już w kolejnym miesiącu. Wczoraj z kolei na cięcie zdecydował się Szwajcarski Bank Narodowy, zapowiadając też kolejne obniżki. Z kolei Bank Anglii utrzymał stopy procentowe bez zmian, nie dając jasnych sygnałów co do przyszłych kroków.